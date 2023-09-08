Sakarya'nın "TUBİS" bisiklet projesi Güney Kore'de ödüle layık görüldü

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen dünya şampiyonaları, yol bisikleti yarışları, kiralama hizmeti, kilometrelerce uzayan bisiklet yollarıyla dünyanın Sakarya'yı "bisiklet şehri" olarak tanıdığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla yazılan ve hayata geçirilen Turuncu Bisiklet (TUBİS) ve Tripy projelerinin, kısa sürede Sakarya'da vatandaşlardan yoğun talep gördüğü ifade edilen açıklamada, bu projelerin Güney Kore'nin K-City Network programında ödül için aday gösterildiği hatırlatıldı.

Kısa sürede bine yakın bisikletin hizmete alındığı, 3-6 ay ve 1 yıllık periyotlarla Sakarya'nın dört bir yanına kiralanan bisikletlerin, projeye beklenenden çok daha kısa sürede başarıya taşıdığı aktarılan açıklamada, Güney Kore heyetinden, projenin ödüle layık görüldüğü haberinin verilmesi üzerine Başkan Yüce'nin, bürokratlarıyla Güney Kore'ye gittiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaşım Bakanlığının K-City EXPO Solition Demonstration Programı'na katılan Yüce'nin TUBİS projesi için ödülü Güney Kore yetkililerinden bizzat aldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, ödülün Sakarya için gurur olduğunu ve geleceğe dönük atılacak adımlar için güçlü bir motivasyon sağladığını belirtti.

Dünyada bisikletin başkenti olmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yüce, "Smart Mobility" kategorisinde ödül alan Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım projesinin (TUBİS) Sakarya'ya "Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi"nde önemli bir prestij kazandırdığını anlattı.

Güney Kore yetkilileriyle farklı, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi için görüştüklerini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Kore Arazi, Altyapı ve Ulaşım Bakanlığı daveti üzerine iki projemizle birlikte World Smart City Expo'dayız. World Smart City Expo'da Smart Mobility kategorisinde Turuncu Bisiklet projemizle kazandığımız ödül, sadece bir başlangıç. Ödül seremonisinden sonra yeni işbirlikleri için bir araya geldik. Sakarya'yı daha sürdürülebilir ve akıllı bir şehir haline getirme taahhüdümüzü paylaştık. Sakarya'mız için hep birlikte büyük işler başaracağız. Burada, akıllı şehirlerin geleceği için önemli çözümler üretiyor ve işbirliklerimizi genişletiyoruz. Sakarya'yı uluslararası bir arenada temsil etmekten gurur duyuyoruz."