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        Sakarya'da bir kişi orman yolunda ölü bulundu

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi ormanda tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:36
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        Sakarya'da bir kişi orman yolunda ölü bulundu
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        Polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri Şeyhler Mahallesi'ndeki orman yolunda tüfekle vurulmuş erkek cesedi buldu.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede cenazenin C.A'ya ait olduğu belirlendi.

        C.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin şüpheli A.C'nin jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

        Ayrıca olayla ilgili şüpheli A.C'nin ailesinden 5 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

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