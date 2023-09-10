Sakarya'da Çark Deresi ve çevresi temizleniyor Sakarya'da şehrin simgelerinden biri olan Çark Deresi ve çevresinde temizlik çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarının korunması için sürdürülen rutin temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediliyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında dere etrafındaki ve içerisindeki atıklar toplanırken, uzayan otlar da biçiliyor.

Vatandaşlardan çevre temizliği ve su kaynaklarının korunması konusunda hassasiyetli olunması bekleniyor.