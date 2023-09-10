Ferizli Spor Okulları, yetenekli çocukları futbola kazandırmayı hedefliyor

Alt Yapı Gelişim Antrenörü Cemil Gümüş, yaptığı açıklamada, ilçedeki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için futbol okulunda yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Spor kulüplerinde antrenörlük yapan arkadaşlarının kendilerini desteklediğini anlatan Gümüş, "300 civarında öğrencimizle belirlediğimiz saat ve günlerde çalışma yapıyoruz. Bu esnada ailelerin tribünden alkış ve tezahürat yapmaları, saha içindeki çocuklara moral veriyor." dedi.

Gümüş, okullarına diğer ilçelerden de katılım olduğunu belirterek, "Hedefimiz, Ferizli Spor Kulübü'müze, Sakaryaspor'a ve diğer büyük kulüplerimize futbolcu vermektir. Bugünün küçüklerinin yarın büyük kulüplerde oynayıp ilçemizi ve Sakarya'yı temsil edeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.