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        Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 20:49 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:14
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        Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
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        Bağlar Mahallesi'nin tepe kısımlarında çoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 30 personel sevk edildi.

        Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden 2 saatte kontrol altına aldı.

        Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Yangına müdahale eden görevli, avucundan su içirdiği yaralı kaplumbağayı yıkayarak serinletmeye çalıştı.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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