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        Sakarya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Sakarya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla 793 okulda 227 bin 692 öğrenci dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:17
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        Sakarya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        Serdivan ilçesindeki Mehmet Demir İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla İlkokul Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrenciler, şarkılar ve Türk bayrakları eşliğinde çeşitli gösteriler sundu.

        Veliler tarafından ilgiyle izlenen etkinliğin ardından öğrenciler sınıflara alındı.

        Okul müdürü Süfyan Bilgiç, gazetecilere, yeni eğitim öğretim yılına İlköğretim Haftası kutlama programıyla başladıklarını söyledi.

        Okulu yeni eğitim dönemine hazır hale getirdiklerini anlatan Bilgiç, "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Her yıl aynı heyecanı tekrar yaşıyoruz. Öğrencilerimiz, velilerimiz çok heyecanlılar." diye konuştu.

        Bilgiç, öğretmenlerin her anlamda öğrencileri eğitim hayatına hazırlamadaki özverili ve heyecanlı yaklaşımlarını gören velilerin, güven duygusu içerisinde çocuklarını kendilerine teslim ettiğini belirterek, "Biz de bunlardan dolayı çok mutluyuz. Hepimiz için 2023-2024 eğitim öğretim yılının başarılı, huzurlu, sağlıklı yıl olması temenni ediyoruz. Bu yıl hep birlikte dersbaşı yaptık çok şükür." ifadelerini kullandı.

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