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        Akyazı Kaymakamı Eşki görevine başladı

        Akyazı Kaymakamlığına atanan Mustafa İkbal Eşki görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:16
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        Akyazı Kaymakamı Eşki görevine başladı
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        Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Akyazı Kaymakamı olarak atanan Eşki, ilçedeki kamu görevlileri tarafından kaymakamlık binasında karşılandı.

        Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Eşki, ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Eşki, daha önce Gümüşova, Manyas ve Balya ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, ardından Aydın'ın Bozdoğan, Adıyaman'ın Çelikhan, Elazığ'ın Alacakaya, Mardin'in Yeşilli ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçelerinde kaymakamlık görevi yaptı.

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