Akyazı Kaymakamı Eşki görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Akyazı Kaymakamı olarak atanan Eşki, ilçedeki kamu görevlileri tarafından kaymakamlık binasında karşılandı.

Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Eşki, ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Eşki, daha önce Gümüşova, Manyas ve Balya ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, ardından Aydın'ın Bozdoğan, Adıyaman'ın Çelikhan, Elazığ'ın Alacakaya, Mardin'in Yeşilli ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçelerinde kaymakamlık görevi yaptı.