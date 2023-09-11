Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk ders zilini çaldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında yapılan tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Velilerle öğrencilerin hazırladığı gösterileri izleyen Vali Karadeniz, sohbet ettiği öğrencilerle yakından ilgilendi.

Daha sonra protokol üyeleriyle ilk ders zilini çalan Karadeniz, sınıfları gezdikten sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Karadeniz, aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını okul döneminin oluşturduğunu, bu süreçte elde edilen kazanımların, bireylerin ve dolayısıyla da gelecekte milletin geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

Bundan dolayı geleceğin teminatı öğrencileri kıymetli öğretmenlere emanet ettiklerini aktaran Karadeniz, yeni eğitim öğretim yılına başlayan çocukların, azim ve kararlılık içinde yeni bilgi ve beceriler kazanacaklarına, bunun sonucunda da başarılı olacaklarına tüm kalbiyle inandığını kaydetti.

Vali Karadeniz, yeni eğitim öğretim yılının sevgili öğrencilere ve ailelerine, fedakar ve onurlu mesleği temsil eden öğretmenlere ve tüm kente hayırlı olmasını dileyerek, herkese başarılı dönem temennisinde bulundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül de katıldı.