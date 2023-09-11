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        Sakarya'da bariyere çarparak yağmur kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin refüjdeki yağmur kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:23
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        Sakarya'da bariyere çarparak yağmur kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karasu-Adapazarı yolunda Adapazarı yönüne giden M.S. idaresindeki 54 DK 570 plakalı otomobil, Karapınar sapağında bariyere çarparak refüjdeki yağmur kanalına devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı, kazayı yara almadan atlatan 2'si çocuk 5 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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