Sakarya'da bariyere çarparak yağmur kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin refüjdeki yağmur kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Karasu-Adapazarı yolunda Adapazarı yönüne giden M.S. idaresindeki 54 DK 570 plakalı otomobil, Karapınar sapağında bariyere çarparak refüjdeki yağmur kanalına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, kazayı yara almadan atlatan 2'si çocuk 5 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.