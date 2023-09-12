Sakarya'da sinyalizasyon direğine çarpan cipin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan cipin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Giriş: 12.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:45
Karasu-Adapazarı yolunda kent merkezi istikametine giden A.C. idaresindeki 54 AHR 820 plakalı cip, Poyrazlar mevkisinde sinyalizasyon direğine çarptı.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, trafik lambalarının bulunduğu sinyalizasyon direği yerinden koptu, araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.