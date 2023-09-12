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        Sakarya'da asayiş denetimlerinde yakalanan 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı

        Sakarya'da yapılan asayiş denetimlerinde gözaltına alınan 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:18
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        Sakarya'da asayiş denetimlerinde yakalanan 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerince suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında 4-11 Eylül'de asayiş uygulaması yapıldı.

        Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 12 kesici alet, 109 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi.

        Ayrıca, 25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, yakalanan 12 hırsızlık şüphelisinden 6'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

        Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 66 şüpheliyi de yakaladı.

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