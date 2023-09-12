Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı. Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Bodrum FK, 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sakarya ekibi, ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 10. sırada bulunuyor.