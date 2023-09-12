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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında kentte güçlü yapıların inşası, düzenli yerleşim bölgelerin oluşturulması ve konut arzı sorununu çözmek amacıyla yapılacak 240 konuttan 150'sini satışa sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:46
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, KONUT AŞ'nin ilk konut projesinin Korucuk Park civarında başlayacağını ve 240 konuttan oluşacağını belirtti.

        Sakarya'da düzenli ve depreme dayanıklı yaşam alanları inşa ederek dönüşüm için güçlü bir adım attıklarına vurgu yapan Yüce, bu konutların 150'sinin yakında uygun şartlarda satışa sunulacağı müjdesini verdi.

        Ödeme konusunda yüzde 25 peşin 120 ay vade, 4 ara ödeme, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim gibi imkanların sunulacağını aktaran Yüce, 240 konutun yarısının brüt 110 metrekare olacak şekilde 2+1 ve diğer yarısının ise brüt 140 metrekare olacak şekilde 3+1 olarak inşa edileceği aktardı.

        Yüce, ev sahibi olmayı düşünenler için önemli bir fırsat sunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Talebe göre satış yapacağız. Talep fazla olursa noter huzurunda kura çekimiyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. Ön kayıtlarımız belirteceğimiz tarihlerde alınmaya başlanacak. İnşaat sektöründe görev yapan arkadaşlarımız var, onların görüşlerini alıyoruz. Sistemin son aşamasına gelmiş olduk. Günü belirleyip erken tarihte satışları gerçekleştireceğiz. Bu proje bir başlangıç olacak ve artarak devam edecek. Sakarya'daki konut arzına bir nebze de olsun çözüm olmak istiyoruz. Ayrıca bu adım kentsel dönüşüm için önemli bir örnek olacak. Düzenli yerleşim bölgelerinde, depreme dayanıklı yerleşim alanları oluşturarak Sakarya'mızı geleceğine güvence olmak arzumuzdur."

        - Sakarya'da "Alem-i İslam Seminerleri" düzenlendi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Taha Kılınç ile Alem-i İslam Seminerleri" düzenlendi.

        Adapazarı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte araştırmacı yazar Taha Kılınç'ın kaleme aldığı makalelerden derlenen ve kitaplaştırılan "Alem-i İslam" yazıları seminerin ana konusu oldu.

        İslam coğrafyalarında yaşanan hadiseleri sebep sonuç ilişkisinde değerlendiren ve düşüncelerini aktaran araştırmacı Kılınç'ı, genç ve yetişkin yaş gruplarından pek çok kültürsever ilgiyle takip etti.

        Program sonunda katılımcılara 7 kitaptan oluşan "Alem-i İslam Yazıları" kitap seti hediye edildi.

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