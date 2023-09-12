Sakaryasporlu Hakan Yavuz, Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer oldu Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da orta saha oyuncusu Hakan Yavuz'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer olduğu bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Hakan Yavuz'un bonservisiyle transferi konusunda Alagöz Holding Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.