Sakarya'da yeni motosikletli yunus polisleri göreve başladı

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, kurban kesildi, dua edildi.

Törene katılan Vali Yaşar Karadeniz, bugün 7 motosikleti daha hizmete aldıklarını belirterek, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve toplam 21 motosikletli yunus timi, Sakaryalılara hizmet edecek. Bu çalışma, hem Sakaryalıların daha güvenli yaşam sürmeleri hem de Anayasayla bütün insanlarımıza tanınmış tüm hakları daha iyi kullanabilmelerini sağlamak içindir." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Karadeniz, "Görev yapacak tüm yunus timlerimize ve diğer personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Programın ardından motosikletlerine binen yunus timleri, göreve başladı.