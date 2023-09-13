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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Moğolistanlı iş kadınlarıyla birçok alanda işbirliği yapacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Moğolistan İş Kadınları Derneği arasında fidan yetiştiriciliği, arıcılık ve akıllı seracılık gibi alanlarda işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:40
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Moğolistanlı iş kadınlarıyla birçok alanda işbirliği yapacak
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Moğolistan İş Kadınları Derneği Başkanı Zaya Ochırbat, Moğolistan İş Kadınları Türkiye Dernek Başkanı Byambasuren Ganzorig ve beraberindekileri makamında ağırladı.

        Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'da bulunan heyet, Başkan Yüce ile işbirliği ve iyi niyet protokolü imzaladı.

        Başkan Yüce, şehrin kalkınması ve gelişmesi adına pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, işbirliğiyle Sakarya'nın kültürel zenginliğine katkı sunacak adımlar attıklarını kaydetti.

        Çok kültürlü yapısıyla büyük zenginliğe sahip kentte yeni kültürlere alan açmak, farklı coğrafyalarda şehri tanıtmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Yüce, protokole ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Karşılıklı işbirliğine dayanan protokollerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İmzaladığımız bu protokol sayesinde kültürler arası etkileşimi sağlayacağız. Fidan yetiştiriciliği alanında yeni fikirler geliştirecek, tecrübe paylaşımında bulunacağız. Arıcılık, mantar üretimi ve solucan gübresi konularında çalışmalar geliştireceğiz. Tarımda örnek projemiz Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nden hareketle akıllı seracılık alanında işbirliği yapacağız."

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