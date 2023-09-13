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        Sakarya'da bisikletten düşen kişi yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 22:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 22:02
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        Sakarya'da bisikletten düşen kişi yaşamını yitirdi
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        Fatih Mahallesi'nden çarşı merkezine seyir halindeki Hasan Bayrak (57), henüz belirlenemeyen nedenle bisikletten düşerek kafasını yere çarptı.

        Durumu fark edenlerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, Bayrak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Bayrak'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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