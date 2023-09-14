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        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı

        Yargıtayın, Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin bozma kararlarının ardından dosyası ayrılan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ile Albay Ahmet Üzer'in yeniden yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:40
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        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı
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        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan hükümlü 2 sanık, bulundukları cezaevinden Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ilamının okunmasının ardından söz verilen sanık Coşkun, Yargıtay'ın, yerel mahkemece "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçuna ilişkin kararı bozmasına yönelik diyeceğinin olmadığını söyledi.

        Sanık Üzer de örgüt üyesi olmadığını savundu.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanık tahliye talebinde bulundu.

        Üzer'in avukatı ise aleyhte hususları kabul etmediklerini belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi.

        Duruşma savcısı ise bozma ilamına uyulmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar vererek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

        - Süreç

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nin, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 222 sanıklı davanın 15 Ağustos 2018'de verilen kararları onamasının ardından sanık avukatları ile bazı müşteki vekilleri dosyayı temyize götürmüştü.

        Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasa'yı ihlal" suçundan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Albay Ahmet Üzer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

        Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını da onayan yüksek mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı uygun bulmuştu.

        3. Ceza Dairesi, "Anayasayı ihlal" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

        Yüksek mahkeme, 94 sanık hakkındaki "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraat kararları ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını ise bozmuştu.

        3. Ceza Dairesi, Uğur Coşkun'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve Ahmet Üzer'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen cezaları, "anayasayı ihlal" suçunun tüm unsurlarıyla gerçekleştiği somut olayda sanıkların ayrıca bu suçlardan cezalandırılma imkanı bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğinden bozmuştu.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan Uğur Coşkun ile ve Ahmet Üzer'in "silahlı terör örgütü yöneticiliği/üyeliği" suçundan dosyalarını ayırmıştı.

        Öte yandan yerel mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin onama ve bozma ilamının ardından oluşturduğu tensip zaptında, vefat eden bir tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

        Yargıtayın onama ve bozma kararının ardından 70'i tutuklu, 75'si tutuksuz 145 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan tekrar yargılanmasına ise 9 Ekim'de Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda başlanacak.

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