ASRİAD Sakarya ve Konya şubelerinden Hatay'daki öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya ve Konya şubelerince Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda gerçekleştirilen 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi ilköğretim haftası töreninde öğrencilerle buluştu.

Ulusal, "Mutlu Yarınlar" sloganıyla çıktıkları yardım kampanyasına destekte bulunanlara teşekkür ederek, öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğu ve gözlerindeki umudu görmenin ASRİAD camiası olarak kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Törenin ardından Ulusal ve Karabağ ile dernek üyeleri, Samandağ Kaymakamlığına atanan Emre Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.