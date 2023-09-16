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        Sakarya'da Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış topladı

        Sakarya'da Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış kampanyası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:49
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        Sakarya'da Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış topladı
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        Sakarya'da Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış kampanyası düzenledi.

        Toplam 402 bin liranın toplandığı kampanyaya destek veren hayırseverler, Serdivan ilçesindeki bir restoranda bir araya geldi.

        Burada konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, bağışların güzel işlere vesile olmasını temenni etti.

        Bağışların, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldüreceğini belirten Atabek, "Devletimiz gerçekten tüm ihtiyaç sahibi ailelere elinden gelen tüm imkanları sunuyor. Tüm dezavantajlı gruplara, ihtiyaç sahibi ailelere, engellilere aklınıza gelen hangi dezavantaj grubu varsa hepsine hem maddi hem de manevi elinden gelen tüm desteği sunuyor." şeklinde konuştu.

        Atabek, Türk milletinin necip bir millet olduğunu ifade ederek, devletin desteklerinin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ettiğini kaydetti.

        Türkiye kadar yardım konusunda elini bir başkasına uzatabilen bir ülke görmediğini dile getiren Atabek, deprem bölgesinde Sakaryalı hemşehrilerinin yardıma koştuğuna şahit olduğunu belirtti.

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç da kurumun gönüllülük esasıyla Türkiye ve tüm dünyada faaliyet gösterdiğini kaydetti.

        Koç, 155 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Türk Kızılayın yardıma muhtaçlara el uzatmaya devam edeceğini vurgulayarak, kampanyada emeği geçenlere ve bağışta bulunanlara teşekkür etti.

        Türk Kızılay Serdivan Şube Başkanı Ercan Garlı ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara kitap, kırtasiye ve kıyafet konusunda yardımda bulunmak amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

        Şube olarak kaymakamlık, belediye, muhtarlar ve okul yönetimlerinin desteğiyle 24 mahalledeki okullarda çalışma yürüttüklerini anlatan Garlı, bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

        Programda, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Türk Kızılay gönüllüleri ve hayırseverler yer aldı.

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