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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol, Spor Toto karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak

        Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 4. haftada karşılaşacağı Spor Toto maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:02
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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol, Spor Toto karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak
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        Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 4. haftada karşılaşacağı Spor Toto maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya temsilcisi, Serdivan Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Korer Koral yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

        Takımın ilk 3 hafta performansını değerlendiren Koral, Konya ve Trabzon maçlarının kendileri açısından kolay ancak takımın gelişimi noktasında zor geçtiğini kaydetti.

        Takımın üç maçtaki mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Koral, "Spor Toto maçını kazanıp ligde basamak basamak ilerlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Koral, 15 Ekim'de deplasmanda, 22 Ekim'de de Sakarya'da Avrupa sahnesine çıkacaklarına değinerek, "Geçen yılın yarı finalistiyle eşleştik. Turnuvanın en güçlü ekiplerinden biriyle zorlu mücadele olacak. İlk maçın deplasmanda olması bizim için avantaj. İlk maçı iyi oynayıp güzel skorla tamamlarsak, içerde turu geçme ihtimalimiz yükselecek. Bu turu geçersek yolumuz Avrupa'da çok açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        -Kaptan Ramazan Döne

        Takım kaptanı Ramazan Döne de Spor Toto ile önemli maça çıkacaklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu maçı da kazanıp diğer maçlara konsantre olacağız. Ligdeki mücadelelerimizin yanı sıra Avrupa serüvenimiz başlayacak. Rakibimiz zor ekip ama yenilmeyecek, elenmeyecek bir takım değil. Avrupa kupasında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeşil-siyahlı ekibe bu yıl katılan milli kaleci Hüseyin Bereket ise tüm konsantrelerini Spor Toto maçına verdiklerini, güzel sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

        19 Eylül Salı günü saat 16.00'da Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Sakarya ekibi, ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

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