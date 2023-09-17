Sakarya'da denizde kaybolan çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor.
Yalı Mahallesi'nde öğle saatlerinde ailesiyle denize giren Muhammet Cebrail Kozan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, gönüllü cankurtaran, sağlık, itfaiye, polis ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kozan'ın bulunması için su üstü ve altında geniş çaplı çalışma başlattı.