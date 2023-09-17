Anadolu Otoyolu'nda panelvanda sentetik uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde panelvanda sentetik uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde panelvanda sentetik uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı.
Çevre illerden kente uyuşturucu madde taşınabileceği değerlendirilen araçlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Anadolu Otoyolu'nda kontrol yapıldı.
İstanbul'dan gelen panelvanda narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada tavana saklanmış 148 gram sentetik kannobinoid ile 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan, iki suçtan kaydının bulunduğu tespit edilen sürücü İ.Y. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.