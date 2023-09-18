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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:03
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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, tarihin en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazilik" unvanının verilişinin 102. yıl dönümünde, vatanseverliklerini örnek aldıkları kahramanların Gaziler Günü'nü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Milletin medarıiftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri gazilerin, ülkenin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmediğini vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

        "Aziz şehitlerimizle birlikte bu vatanı bizlere emanet etmiştir. Bizler de şehadete koşarken gazilik makamına eren kahramanlarımıza duyduğumuz minnet duygumuzun daha da kuvvetlenmesine vesile olan bu özel günü hiçbir zaman unutmayacak, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettikleri bu şerefli mirasa ve kutsal saydığımız değerlerimize her dönemde sahip çıkacak, yine onların hatıralarını her daim canlı tutarak verdikleri destansı mücadeleleri hafızalarda ve gönüllerde her koşulda yaşatmaya devam edeceğiz."

        Karadeniz, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalması için aziz vatanın ve al bayrağın önemini ve değerini her alanda ve her anlamda gelecek kuşaklara aktaracaklarını belirtti.

        Şehitlerin kendilerine emaneti olan kıymetli aileleri ve yakınları ile gazileri, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de minnet ve şerefle anacaklarını aktaran Karadeniz, "Kahramanlıklarıyla her daim gurur duyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi/Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aramızda olan gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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