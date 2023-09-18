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        Sakarya'da asayiş

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda hükümlü firariler yakalandı, ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:35
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        Sakarya'da asayiş
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        Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda hükümlü firariler yakalandı, ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 6-17 Eylül tarihlerinde çeşitli adreslere operasyon yapıldı.

        Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlarda 180 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 20 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında operasyon yürüten ekipler, 26 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adresinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, 4 ton 87 kilogram kaçak tütün, 38 bini dolu 156 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 245 paket kaçak sigara, 4 sigara sarma makinesi, 101 litre kaçak alkol, 900 sahte bandrol, 365 litre kaçak akaryakıt, 174 elektronik sigara ve 3 bin 800 lira sahte banknota el konuldu.

        Asayiş Şube ve ilçe emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde ise 54 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 9 kesici alet, değişik çap ve markalarda 336 fişek, silah yapımında kullanılan 90 malzeme, 7 çalıntı motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi.

        Hırsızlık şüphelisi 27 zanlı gözaltına alınırken, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 83 hükümlü de yakalandı.

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