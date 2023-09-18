Adapazarı'nda Çocuk Hakları Macera Parkı hizmete açıldı

Adapazarı Belediyesince yapımı tamamlanan Çocuk Hakları Macera Parkı hizmete alındı.

Tuzla Mahallesi'nde 8 bin 350 metrekare alanda yapılan ve iki bölümden oluşan parkta çocuk oyun alanları, spor ve mesire alanları yer alıyor.

Parkta, ayrıca çocuklar için trafik, hava durumu, geri dönüşüm, hoşgörü gibi konularda eğitici panolar bulunuyor.

Parkta düzenlenen açılış töreninde konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Adapazarı'nda çocuklar için birçok projelerin yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkür eden Atabek, Sakarya için kardeşlik hukuku içerisinde yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerine bildirdi.

İngiltere ve Fransa'ya ziyaretler yaptığını dile getiren Atabek, "Türkiye, sosyal hizmetler noktasında atbaşı gidiyor. Bizim yaptığımız birçok çalışmayı orada anlattığımızda bizden rol model olma noktasında kendi çalışma modellerimizi istediler. Bu anlamda da kendi ülkemizle gurur duymamız gerektiğini ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Işıksu da kentin kalbine yakışan eserleri yine kentin paydaşlarıyla birlikte başardıklarını ifade etti.

İlçede geride kalan görev süresi boyunca yaptıkları projeler hakkında bilgi aktaran Işıksu, Şeker Mahalle'de hayata geçirilen "Çocuk Hakları Sokağı" ile "Çocuk Dostu Şehir" unvanına kavuştuklarını anlattı.

Bir çocuk tebessümünün her şeye değeceğini, projenin kapsamını genişletmeye karar verdiklerini dile getiren Işıksu, Karaman, 15 Temmuz Camili, Hızırtepe ve Tuzla mahallelerinde benzer projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Işıksu, yüzlerce çocuk parkı ve spor sahalarıyla bilgi evleri, millet evleri ve Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan eğitim ve destek çalışmalarıyla "Çocuk Dostu Adapazarı" hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından protokol üyeleri ve çocukların katılımıyla parkın açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Törene, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.