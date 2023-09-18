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        SATSO Başkanı Altuğ'dan Elon Musk'a Sakarya'ya yatırım çağrısı:

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a Sakarya'ya yatırım yapması için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:54 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:54
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        SATSO Başkanı Altuğ'dan Elon Musk'a Sakarya'ya yatırım çağrısı:
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a Sakarya'ya yatırım yapması için çağrıda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Musk'ı, Tesla'nın Avrupa'daki 2'nci fabrikası için Türkiye'ye yatırıma davet etmesinin ardından Akgün, sosyal medya hesabından Musk'ı etiketleyerek paylaşımda bulundu.

        Akgün, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın lojistik avantajları, stratejik konumu ve nitelikli iş gücüyle birçok uluslararası markaya ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Bunun, Sakarya'yı elektrikli araç ve ekipman üretiminde potansiyel merkez haline getirdiğini vurgulayan Akgün, "Dolayısıyla Sakarya'da 'Tesla'yı üretebilecek büyük bir kapasite var. Tesla'yı Türkiye'de üretmek istiyorsanız Sakarya olarak biz hazırız." ifadelerini kullandı.

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