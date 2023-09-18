Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüsnü Emre Çelimli, Nurettin Dinçer Demir

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo, Bülent Uzun (Dk. 46 Bülent Cevahir), Rotman, Sinan Kurt (Dk. 77 Murat Cem Akpınar), Burak Süleyman (Dk. 64 Del Valle), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 77 Muhammed), Simon (Dk. 46 Ndlovu), Erdi Dikmen

        Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 58 Mohammed), Üzeyir Ergün (Dk. 84 Süleyman Özdamar), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 69 Kenan Özer), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 84 Haqi Osman)

        Goller: Dk. 9 Rotman (Kendi kalesine), 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Simon, Dk. 55 Kasongo, Dk. 58 Bülent Cevahir, Dk. 67 Ali Ülgen, Dk. 82 Hasan Kılıç (Sakaryaspor), Dk. 55 Diogo Sousa, Dk. 58 Balde, Dk. 85 Celustka, 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

        SAKARYA

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        ABD göle düşen F-35 uçağını aranıyor
        ABD göle düşen F-35 uçağını aranıyor
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor - Bodrumspor: 0-2
        Sakaryaspor - Bodrumspor: 0-2
        SATSO Başkanı Altuğ'dan Elon Musk'a Sakarya'ya yatırım çağrısı:
        SATSO Başkanı Altuğ'dan Elon Musk'a Sakarya'ya yatırım çağrısı:
        Adapazarı'nda Çocuk Hakları Macera Parkı hizmete açıldı
        Adapazarı'nda Çocuk Hakları Macera Parkı hizmete açıldı
        Sakarya'da asayiş
        Sakarya'da asayiş
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Sakarya'da ailenin güçlendirilmesine yönelik çalıştay düzenlenecek
        Sakarya'da ailenin güçlendirilmesine yönelik çalıştay düzenlenecek