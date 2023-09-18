Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüsnü Emre Çelimli, Nurettin Dinçer Demir
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo, Bülent Uzun (Dk. 46 Bülent Cevahir), Rotman, Sinan Kurt (Dk. 77 Murat Cem Akpınar), Burak Süleyman (Dk. 64 Del Valle), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 77 Muhammed), Simon (Dk. 46 Ndlovu), Erdi Dikmen
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 58 Mohammed), Üzeyir Ergün (Dk. 84 Süleyman Özdamar), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 69 Kenan Özer), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 84 Haqi Osman)
Goller: Dk. 9 Rotman (Kendi kalesine), 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Simon, Dk. 55 Kasongo, Dk. 58 Bülent Cevahir, Dk. 67 Ali Ülgen, Dk. 82 Hasan Kılıç (Sakaryaspor), Dk. 55 Diogo Sousa, Dk. 58 Balde, Dk. 85 Celustka, 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)
SAKARYA