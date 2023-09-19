Ahmet Usta, 43 yıllık saat tamirciliği mesleğini sürdürecek çırak bulamıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan saat tamircisi Ahmet Terzi, yetiştirecek çırak bulamadığı 43 yıllık mesleğinin yaşaması için çabalıyor.

Ankara'da çıraklık ve İstanbul'da kalfalık yaptıktan sonra askere giden 64 yaşındaki Terzi, vatani görevinin ardından ilçede açtığı 20 metrekarelik dükkanında mesleğini icra ediyor.

Terzi, AA muhabirine, saat tamirciliğinin bitme noktasına geldiğini ve artık çırak yetişmediğini söyledi.

Saatçiliğin çok ince meslek olduğuna değinen Terzi, "3 oğlum var, çıraklık yapmak istemediler. Ben de 3-5 sene daha devam ederim bırakırım." dedi.

Terzi, meslek hayatında otomatik ve kurmalı saatler tamir ettiğini, daha sonra pillilerin çıktığını anlatarak, eskiden saatlere ulaşmanın kolay olmadığını, şu an daha fazla imkanı bulunduğunu söyledi.

Gençlerin, kolay para kazanma peşinde oldukları için bu tür mesleklere ilgi göstermediklerini savunan Terzi, senelerdir yetiştirecek çırak bulamadıklarını ve mesleğin bitmek üzere olduğunu sözlerine ekledi.