Sakarya'da düzenlenen çalıştayda aile tüm yönleriyle ele alınıyor Sakarya'da, sosyal sorunların tespiti ve çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ile sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla Aile Çalıştayı düzenleniyor.

Sakarya'da, sosyal sorunların tespiti ve çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ile sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla Aile Çalıştayı düzenleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Sakarya Üniversitesi iş birliği ve Adapazarı Belediyesinin desteğiyle bir otelde düzenlenen çalıştaya akademisyenler, sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Vali Yardımcısı Selda Dural, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 30 yıllık mülki idare amirliği görevinde karşılarına çıkan her sorunun temelinde aileyle ilgili sıkıntının, eksikliğin veya problemin bulunduğunu gördüklerini söyledi.

- "Sorunların çözümünün ana kaynağı yine aile"

Teknoloji çağını, "değerlerin hızla tüketildiği, demode olduğu, yeni değerlerin ve kavramların revaçta olduğu süreç" şeklinde niteleyen Dural, şöyle devam etti:

"Bu sürecin en çok zarar gören değerlerinden biri, maalesef aile. Bireyi önceleyen, bireyin ihtiyaçlarını ya da ihtiyaçlarının da ötesinde isteklerini, hırslarını, arzularını kamçılayan süreçte yaşıyoruz maalesef ve bu süreçte en fazla tahribatı aslında aile görüyor. Fakat çok paradoksal şekilde şunu görüyoruz ki, bu sorunların çözümünün ana kaynağı yine aile."

Dural, bunun farkına varılır ve kurumsal bazda çalışmalar bu odakla yürütülürse sonuca ulaşmanın ve diğer yüzeydeki sorunların çözümüne bir adım daha yaklaşmanın mümkün olduğuna işaret etti.

"Aile toplumun temelidir." söyleminin önemine değinen Dural, "Aile toplumun temeli, aynı zamanda var olan sorunların da temeli. İşte biz o sorunları kaynağında nasıl çözebiliriz? Bugün burada çok farklı kurumlardan temsilcilerimiz var. Bu çalışmanın bize çok önemli rehberlik edeceğine inanıyorum." dedi.

- "Bütün problemlerin başı, çözümü ve sonucu aile"

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı ve moderatör Prof. Dr. Yusuf Genç de bütün problemlerin başının, çözümünün ve sonucunun aile olduğunu vurguladı.

Bir toplumda var olan sorunların düzeltilmesi için ailenin merkeze konulması gerektiğinin altını çizen Genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ailenin, koruyucu hizmetler kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Genç, bu bağlamda başa gelmeden önce insanların sorunlarıyla hasbihal olmaları, yüzleşmeleri ve çözümü için kendilerini güçlendirmelerinin esas alındığını anlatarak "Bizim burada aile sorunlarını çözmek gibi bir derdimiz yok. Öyle bir şeye talip değiliz. Bu, çok iddialı bir şey olur. Biz insanlara, ailelere, ailecek sorunlarıyla baş etmeyi öğreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor da çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Katılımcıların, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile ve Sağlık" ile "Aile ve Sivil Toplum Kuruluşları" oturumlarında görüşlerini dile getireceği çalıştay, katılım belgesi takdiminin ardından sona erecek.