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        Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:11
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        Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın ve perşembe günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Ahlatcı Çorum FK, 23 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Sakarya ekibi, ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 5 puanla 12. sırada bulunuyor.

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