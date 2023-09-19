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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 40-38 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:11
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 40-38 mağlup etti.

        Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-17 önde tamamladı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyespor, büyük çekişmeye sahne olan maçtan 40-38 galip ayrıldı.

        Sakarya ekibi ligde 3'üncü galibiyetini alırken, Spor Toto ise ilk yenilgisini yaşadı.

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