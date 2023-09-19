Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da öğrencileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille öğrencileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:35 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da öğrencileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille öğrencileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Karaman Mahallesi'nde Taşkın Şenek idaresindeki otomobille sürücüsü öğrenilemeyen öğrencilerin bulunduğu servis minibüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Şenek, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

        Benzer Haberler

        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Sakarya sahillerinde görevlerini tamamlayan cankurtaranlara teşekkür belges...
        Sakarya sahillerinde görevlerini tamamlayan cankurtaranlara teşekkür belges...
        Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamer...
        Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamer...
        Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Okul servisi ile ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Okul servisi ile ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Ayakkabı tamircisi babasına yardım ederek YKS'ye hazırlanan genç, Cerrahpaş...
        Ayakkabı tamircisi babasına yardım ederek YKS'ye hazırlanan genç, Cerrahpaş...