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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin Çanakkale'de uluslararası tatbikata katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:14
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin Çanakkale'de uluslararası tatbikata katıldığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 ülkenin yer aldığı MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı'nın başladığı anımsatıldı.

        Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin de tatbikata katıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca gerçekleştirilen tatbikata, Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katılırken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında ülkemizden tatbikata davet edilen 5 ilden biri de Sakarya oldu. 2 acil yardım, 4 sedyeli araç ve 9 acil sağlık personeli ile katılım sağlandı."

        - Büyükşehirli atletizmciden 5 madalya

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlarda 4 şampiyonluk ve ikincilik elde etti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 60-64 yaş kategorisinde Sakarya'yı temsil eden Turan'ın, 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, 2. Uluslararası Vestel Yarı Maratonu, Çaycuma 3. Ulusal 15 kilometre Yol Koşusu ve Bilgi Nilüfer Yarı Maratonu'nda birinci, Eskişehir yarı maratonu 10 kilometrede ise ikinci olduğu bildirildi.

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