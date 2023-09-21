Sakarya'da otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yayla Mahallesi'ndeki caddede seyreden H.Ö. idaresindeki 34 LG 6767 plakalı otomobil, kavşak içinde A.E'nin kullandığı 54 NG 637 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü A.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.