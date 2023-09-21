AK Parti Sakarya Milletvekili Kocacık'tan Ferizli'de oda ve esnaf ziyareti

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Ferizli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Paşalı'yı ziyaret eden Kocacık, çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorun ve talepleri dinledi.

Ziyarette konuşan Paşalı, çok sayıda zincir marketin açılmasının küçük esnafa sıkıntı yarattığını dile getirerek, bu konuda sınırlama getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Paşalı, ziyaret sonunda Kocacık'a üzerinde fotoğrafının yer aldığı ahşap hediyelik takdim etti.

Daha sonra Ferizli Ziraat Odası Başkanı Rıdvan Eren'i ziyaret eden Kocacık, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yakıta ve tarım ilaçlarına yapılan zamlara değinen Eren, bazı sektörlere uygulanan indirimlerin bunlara da uygulanmasını istedi.

Kocacık ise TBMM'nin tatile girmesiyle Sakarya'nın tüm ilçelerini ziyaret ettiklerini belirterek, "İlçe teşkilatlarımızla mahalle toplantılarına katıldık. Vatandaşlarımızla birebir görüştük, taleplerini aldık. Mecliste tekrar bir araya gelip belirlenen sorunlarla ilgili bakanlıklarımızla görüşüp çözülmesi için takipçisi olacağız." dedi.

Esnafı da ziyaret eden Kocacık'a, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ve MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş da eşlik etti.