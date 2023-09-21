Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Ferizli'de "Narko Rehber" eğitimi verildi

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında "Narko Rehber" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferizli'de "Narko Rehber" eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında "Narko Rehber" eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen eğitime, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinden gelen uzman polisler, uyuşturucunun zararları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

        Okul çevrelerinde gençleri uyuşturucuya alıştırmaya çalışan kötü niyetli kişilerin olabildiğine dikkati çeken uzmanlar, bunların hızla emniyete bildirilmesini istedi.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Asım Tok, eğitim sonunda narkotik polislerine teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        AK Parti Sakarya Milletvekili Kocacık'tan Ferizli'de oda ve esnaf ziyareti
        AK Parti Sakarya Milletvekili Kocacık'tan Ferizli'de oda ve esnaf ziyareti
        Sakarya'da otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da 60 yaş üstü bireyler için spor etkinliği
        Sakarya'da 60 yaş üstü bireyler için spor etkinliği
        Söğütlü Kaymakamı Gün, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
        Söğütlü Kaymakamı Gün, şehit aileleri ve gazilerle buluştu