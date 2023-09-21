Ferizli'de "Narko Rehber" eğitimi verildi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında "Narko Rehber" eğitimi düzenlendi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında "Narko Rehber" eğitimi düzenlendi.
İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen eğitime, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinden gelen uzman polisler, uyuşturucunun zararları konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Okul çevrelerinde gençleri uyuşturucuya alıştırmaya çalışan kötü niyetli kişilerin olabildiğine dikkati çeken uzmanlar, bunların hızla emniyete bildirilmesini istedi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Asım Tok, eğitim sonunda narkotik polislerine teşekkür etti.