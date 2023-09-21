Sakarya'da "Yaşayan Sokak" çocukların hizmetine açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince trafiğe kapatılan ve oyun alanları oluşturulan "Yaşayan Sokak" törenle açıldı.

Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki Sosyal Gelişim Merkezi yanındaki Donat Sokak, Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliğince geliştirilen proje kapsamında trafiğe kapatılarak burada oyun alanları oluşturuldu.

Sokağın açılış töreninde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Projenin Türkiye'ye örnek olacağını dile getiren Bayraktar, "Çocuğa, insana kıymet veren, kendi geleceğine kıymet veriyor demektir. Bu kıymet, özveri, inşallah devam edecektir." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da parti olarak sahada çalışmalara devam ettiklerini, ilçe ilçe gezdiklerini ifade etti.

Vatandaşların sıkıntılarına derman olmaya gayret ettiklerini anlatan Kaya, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Kaya, vatandaşların hayat standardını ve yaşam kalitesini yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

- "'Yaşayan Sokak' uygulamalarını daha da geliştireceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şehirlerin insanoğlunun bir arada yaşamasının en büyük eseri olduğunu, bu kenti daha yaşanılabilir hale getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Dünyada artık şehirlerin daha yoğun nüfusa, trafiğe, çevre sorunlarına ev sahipliği yaptığını aktaran Yüce, bu sorunları ortadan kaldırmak, daha yaşanılabilir kentler oluşturmak için daha akıllı, yaşayan sokaklar inşa etmeye gayret ettiklerini bildirdi.

Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle sokak sakinlerinin görüşlerini alarak projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"Projemiz sayesinde sokaklarda hemşehrilerimiz için daha güvenli, sağlıklı, yaşanabilir ve sosyal yaşamı destekleyen yaşam alanı oluşturduk. Çocuklarımız bizim zamanlarımızdaki gibi sokakta güvenle oyun oynayabilecek, yürüyüş yapabilecekler. Bunun yanı sıra şerit genişliklerini azaltarak boyama, bitkilendirme gibi işlemleri gerçekleştirerek hem çocuklarımız hem de hemşehrilerimiz için güvenli alan oluşturduk."

Yüce, bu projelerin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okul bahçelerine, öğrencilerin geleneksel çocuk oyunları oynayabilmeleri için oyun alanı boyamaları yaptıklarını söyledi.

Proje sayesinde araçların sokağı işgal etmediği döneme döndüklerini belirten Yüce, sokak sakinlerinin fikirleriyle "Yaşayan Sokak" uygulamalarını daha da geliştirerek, yenilerini minik çocuklar için hayata geçireceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla sokak hizmete açıldı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.