Sakarya'da çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan, yanındaki fabrika, cami ve eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iş yerinde çıkan, yanındaki kauçuk fabrikası, cami ve eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
D-100 kara yolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, oto lastikçinin yanındaki fabrikaya, Beşköprü Merkez Camisi ve bir eve sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.