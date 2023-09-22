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        Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan, yanındaki iş yeri, cami ve eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 02:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 02:30
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        Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan, yanındaki iş yeri, cami ve eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        D-100 kara yolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, fabrikanın yanındaki oto lastikçi, Beşköprü Merkez Camisi ve bir eve sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

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