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        "Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor

        ONUR ORHAN - Sakarya'da 52 yılı geride bıraktığı mesleğinde "Yılın Ahisi" ödülüne layık görülen yorgan ustası İsmail Yamak, el yapımı yorganları yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:13
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        "Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor
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        ONUR ORHAN - Sakarya'da 52 yılı geride bıraktığı mesleğinde "Yılın Ahisi" ödülüne layık görülen yorgan ustası İsmail Yamak, el yapımı yorganları yaşatmaya çalışıyor.

        Akyazı'da yaşayan 73 yaşındaki Yamak, ilkokulu bitirmesinin ardından babasının yönlendirmesiyle bir yorgancı ustasının yanında çırak olarak mesleğe başladı.

        Severek yaptığı mesleğinde zamanla kendisini geliştirerek ustalaşan Yamak, askerliğini yaptıktan sonra 21 yaşında dükkanını açtı. El işçiliğiyle yaptığı rengarenk yorganları 52 yıldır müşterilerine ulaştıran Yamak, ilerleyen yaşına rağmen elinden iğne ipliği düşürmüyor.

        Eskisi kadar ilgi olmayan mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Yamak, Ahilik Haftası kapsamında "Yılın Ahisi" seçilmesiyle gururlandı.

        - "Mesleğin son demleriyiz"

        Aynı zamanda Akyazı Manifaturacılar, Ayakkabı ve Tuhafiyeciler Esnaf Odasında başkan yardımcılığı görevini yürüten İsmail Yamak, AA muhabirine, mesleği sayesinde ailesini geçindirip evini yaptığını söyledi.

        Mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Yamak, eski günlere duyduğu özlemi dile getirdi.

        Yamak, el emeği ürünlerin yine de tercih edildiğini aktararak şunları kaydetti:

        "Tabii ki fabrikasyon ürünler bizi çok etkiledi. Mesleğimiz bitti, çırak yetiştiremiyoruz, kalfamız yok. Yanımızda ustalarımız var, beraber çalışıyoruz. O şekilde işimizi devam ettiriyoruz. Bizler mesleğin son demleriyiz. Bizden sonra çoluk çocuğum, bu işe adapte olup 'Baba bu işi arkandan yapacağım' demedi. Olmadığı gibi çırak da yetiştiremedik. Bulunduğum muhitte en eski ben kaldım, benden eski esnaf kalmadı."

        - "Yılın Ahisi seçilmek bana da sürpriz oldu"

        Yamak, "Yılın Ahisi" seçilmesinin kendisine sürpriz olduğunu dile getirerek "Haberim yoktu. Bağlı bulunduğum odama, birliğime, birlik başkanıma, oda başkanlarıma teşekkür ediyorum. Birliğe gidene kadar söylemediler. Birliğe girdiğim anda ismim okununca şaşırdım. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla 'Ahi Babası' seçilmenin gururu, onuru var. Bundan çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

        Gençlere mutlaka meslek öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Yamak, "Meslek altın bileziktir, her gittiğin yerde sana ekmek kazandırır, seni aç bırakmaz. Gençlerin meslek öğrenmelerini isterim." dedi.

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