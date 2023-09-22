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        Sakarya'da engelli bireylere "iş kulübü" eğitimi verildi

        Sakarya'da engelli bireylere yönelik "iş kulübü" eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:03
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        Sakarya'da engelli bireylere "iş kulübü" eğitimi verildi
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        Sakarya'da engelli bireylere yönelik "iş kulübü" eğitimi gerçekleştirildi.

        Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğinde İŞKUR Sakarya personeli Erdal Kızılkaya ve Levent Sabancıoğlu tarafından engellilerin istihdama ve iş hayatına katılımlarının sağlanması, aktif iş gücü piyasasında yer almaları, İŞKUR hizmetlerinin tanıtımı, iş arama becerileri, görüşme teknikleri ve hibe destek programları konularında bilgi verildi.

        Eğitimde ayrıca engelli bireyler, işe yerleştirme, aktif işgücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim programları, toplum yararına programlar, işsizlik sigortası, kısa ve yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu gibi konular da bilgilendirildi.

        Eğitimde iş arama ağı, beden dili ve iletişim, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konuları da ele alındı.

        Dernek Başkanı Aslı Çam, İŞKUR'un başlattığı proje kapsamında engelli bireylere yönelik eğitim çalışması yaptıklarını belirterek, "Çalışmak, bir iş sahibi olmak ve kariyer yapmak; engelli bireylerin sosyal yaşam içinde aktif olarak hiç kimseye ihtiyaç duymadan bağımsız ve özgür olabilmelerinin en önemli gereğidir." ifadesini kullandı.

        Çam, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya'ya da teşekkür etti.

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