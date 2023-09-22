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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:11
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Karasu ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 2 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 785 gram esrar, 59 kök kenevir, 50 gram kenevir tohumu, 10 gram kokain, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 uçaksavar fişeği, 7 makineli tüfek fişeği ile 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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