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        Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı Sakarya'da başladı

        Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı, temsili startla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:52
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        Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı Sakarya'da başladı
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        Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı, temsili startla başladı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile AEF Otomotiv'in katkılarıyla organize edilen yarışlar için araçlar Demokrasi Meydanı'na geldi.

        Off-road araçları, burada bulunan kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaklaşık 20 araca temsili start verdi.

        Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Şampiyonaya katılan 40 sporcu, bugün yapılacak antrenman turlarının ardından yarın Kömürlük köyünde mukavemet etabını 4 kez geçecek.

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