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        Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri voleybol oynadı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik voleybol etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:01
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        Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri voleybol oynadı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik voleybol etkinliği düzenlendi.

        Kocaali Belediyesi, Süngüt Mahalle Muhtarlığı ve "Balsu Gıda" tarafından mahallede düzenlenen "2023 Fındık Hasadı Etkinliği"nde mevsimlik tarım işçileri ile bölgenin gençleri voleybol oynadı.

        Etkinlik sonunda tüm oyunculara gün anısına madalya verildi.

        Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, fındığın bölge için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

        Acar, Balsu Gıda'ya işçilere sağladığı destek ve voleybol sahasının yapımındaki katkılarından dolayı teşekkür ederek, bu şekildeki dayanışma örneklerinin, diğer alanlarda faaliyetler gösteren bütün tarım işlerine ve tarla sahiplerine ilham kaynağı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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