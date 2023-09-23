Sakarya'da fabrika çatısından düşen işçi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Yenimahalle'de bir fabrikanın çatısında koruma demiri montajı yapan M.G, dengesini kaybederek fabrika deposunun çatısına düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınan M.G, sağlık personelince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı M.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.