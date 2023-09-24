Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Dün akşam metamfetamin kullandıktan sonra rahatsızlanan G.B. (30), Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Durumun polise bildirilmesi üzerine G.B'nin ifadesine başvuran İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddeyi E.A'dan (21) aldığını öğrendi.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, E.A'yı kısa sürede gözaltına aldı.

        Şüphelinin üst aramasında, 2 parça halinde satışa hazır bonzai ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hastanedeki tedavisi süren G.B'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?

        Benzer Haberler

        Pamukova'da emektar şoförler ve kamyonculara plaket verildi
        Pamukova'da emektar şoförler ve kamyonculara plaket verildi
        Söğütlü Belediyesi Düğün Salonu açıldı
        Söğütlü Belediyesi Düğün Salonu açıldı
        Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, göreve başladı
        Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, göreve başladı
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü etabı Sakarya'da başladı
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü etabı Sakarya'da başladı
        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
        Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları devam ediyor
        Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları devam ediyor