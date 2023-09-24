Sakarya'da yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Dün akşam metamfetamin kullandıktan sonra rahatsızlanan G.B. (30), Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Durumun polise bildirilmesi üzerine G.B'nin ifadesine başvuran İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddeyi E.A'dan (21) aldığını öğrendi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, E.A'yı kısa sürede gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında, 2 parça halinde satışa hazır bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hastanedeki tedavisi süren G.B'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.