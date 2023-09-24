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        MHP Grup Başkanvekili Bülbül, partisinin Sakarya il kongresinde konuştu:

        MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Aklınızı başınıza alın, bir gönülde iki sevda yaşamaz. Hem Türkiye'yi seveceğim deyip hem Türk düşmanlarıyla beraber olamazsınız. Genel seçimlerde açıkça PKK'nın, Kandil elebaşlarının desteklediği yapılara, 'Ben bu vatanın evladıyım' diyenlerin destek olması, onların değirmenine su taşımış olması, içler acısı bir durumdur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:34 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:34
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        MHP Grup Başkanvekili Bülbül, partisinin Sakarya il kongresinde konuştu:
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        MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Aklınızı başınıza alın, bir gönülde iki sevda yaşamaz. Hem Türkiye'yi seveceğim deyip hem Türk düşmanlarıyla beraber olamazsınız. Genel seçimlerde açıkça PKK'nın, Kandil elebaşlarının desteklediği yapılara, 'Ben bu vatanın evladıyım' diyenlerin destek olması, onların değirmenine su taşımış olması, içler acısı bir durumdur." dedi.

        MHP Sakarya İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'ne katılan Bülbül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gücünü artırdığı yerlerde gururdan başka hiçbir şeyi duyamayacaklarını ama bu ülkede bundan hicap duyanların olduğunu söyledi.

        "Türk ordusu sefere çıktığı zaman 'Ayakları topallasın, sekteye uğrasınlar da belki iktidar değişimi olur' diye fırsat kovalayanlar var bu memlekette." ifadesini kullanan Bülbül, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

        Bülbül, bu kesimin Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlelerine oyuncak gözüyle baktığını, Mehmetçiğin terörle mücadeledeki başarısına katkı sağlayan silahlı insansız hava araçlarının birilerini rahatsız ettiğini ifade ederek, "Güya sivilleri bombalıyormuş, sivil katliamlarına sebep oluyormuş. Külliyen yalan. Rahatsızlık belli. Dağlarda kafalarını mağaralardan çıkartamayanların sıkıntısını dile getirmeye çalışıyor bu Allahsızlar. Sıkıntı bu." diye konuştu.

        Bülbül, buna sahip çıkanları hep beraber gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bunların içerisinde 'Ben Türk milliyetçisiyim, hatta MHP'den daha fazla milliyetçiyim' deyip oranın değirmenine su taşıyanlara da sesleniyorum; Aklınızı başınıza alın, bir gönülde iki sevda yaşamaz. Hem Türkiye'yi seveceğim deyip hem Türk düşmanlarıyla beraber olamazsınız. Genel seçimlerde açıkça PKK'nın, Kandil elebaşlarının desteklediği yapılara, 'Ben bu vatanın evladıyım' diyenlerin destek olması, onların değirmenine su taşımış olması, içler acısı bir durumdur."

        - "Vazifemiz, azim ve gayretle çalışarak zafere erişmektir"

        Yerel seçim öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrıda bulunduğunu anımsatan Bülbül, şöyle devam etti:

        "Çağırdık yuvaya gelmediniz ama bari komşu olalım' dedi. Bu teklif birilerine sanki siyasi oyun gibi geldi. Birilerinin işine de gelmedi, farkındayız. Çünkü sağ taraftan sola oy taşımayı çok istiyorlar. Misyon bu arkadaşlar. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı daha önce açıkladı. Ne yazık ki onu da gururlanarak ifade etti. Dedi ki, 'İYİ Parti'nin görevi sağdan sola oy taşımaktır' Misyon bu, yapmaya çalıştıkları şey bu. Orada o misyon sebebiyle şimdi yerel seçimler arifesinde ne kadar 'Ayrı girecek, o olacak, bu olacak' dedilerse de samimiyetlerini hep birlikte göreceğiz."

        Bülbül, 2019'da tarihi hata yapıldığını, "Ben Türk milliyetçisiyim" deyip Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki şahsi emellerine kavuşamamalarından dolayı partiden ayrılanların, ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu zillete teslim olmasına destek olduğunu belirterek, Adana, Mersin, Ankara ve İzmir'de de durumun farklı olmadığını söyledi.

        "Yüzlerce PKK uzantısının Mersin Büyükşehir Belediyesine sızdığını" ileri süren Bülbül, şunları kaydetti:

        "Adana'da, İstanbul'da DHKPC'lilerin, FETÖ'cülerin, PKK'lıların aynı şekilde belediye kadrolarına sızdıkları ortaya çıktı. Peki bu zillete razı gelen ve 'Ben vatanımı, milletimi seviyorum' diyenler, bu noktada vicdan muhasebesi yaptılar mı acaba? İnşallah yapmışlardır. 31 Mart 2024'te ne yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Eğer bu zillete razı gelinirse Allah onlara akıl fikir versin, iyi şekilde düşünme imkanı versin.

        Genel Başkanımız çağrılarını yaptı, hala şüpheyle bakıyorlar. Arkadaş bizimle alıp veremediğiniz nedir? Birbirimizi en fazla kırmışızdır, birbirimize en fazla sitemimiz vardır. O sitemler, kırgınlıklar, öbür tarafta ihaneti taşımaktan daha mı zordur? Burada bizimle hatadan, kusurdan dolayı karşıtlık içerisine düşenler, bizden uzaklaşanlar, bugün ihanetin pençesinin altına ne yazık ki, düşmüş durumdadırlar. Bunu hiç görmezler mi? Nefisler bu kadar önemli mi? Siyasi hırslarımız yüzünden İstanbul'un 5 yılının nasıl geçtiğini hep beraber gördük. 2024 seçimlerine giderken bizim vazifemiz, Cumhur İttifakı olarak bu zillet belediyelerinin elinden bu belediyeleri kurtarıp Allah'ın izniyle bunları Cumhur İttifakı'nın yönetimine alacak şekilde azim ve gayretle çalışarak bu zafere erişmektir."

        Kongrede, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da birer konuşma yaptı.

        Tek listeyle gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Alkaş, yeniden göreve seçildi.

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