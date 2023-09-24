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        Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları sona erdi

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, seyirci etabıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:41 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:41
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        Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları sona erdi
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, seyirci etabıyla tamamlandı.

        54 Otomobil Sporları Kulübünce ICRYPEX ana sponsorluğunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile AEF Otomotiv'in katkılarıyla organize edilen yarışlarda, dün gerçekleştirilen mukavemet etabının ardından bugün seyirci etabına geçildi.

        Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'ndeki yarışlara, 14 ilden 18 araçta 36 yarışmacı katıldı. Çamur ve engebeli parkurda kıyasıya yarışan sporcular, izleyicilere adrenalin dolu dakikalar yaşattı.

        Yarışta, 111 puan elde eden Doğukan Pedal ve İlkgün Yurdakul, genel klasmanda birinci olurken, 100 puana sahip Bekir Başkal-Hande Erdoğan ekibi ikinci, Ali Seyda Kavrak-Serkan Sivri ikilisi ise 90 puanla üçüncü sırayı aldı.

        Piste çıkarak off-road aracını deneyimleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, daha sonra dereceye giren pilotlara ödüllerini takdim etti.

        Yüce, off-road heyecanına ilerleyen yıllarda da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "İzleyenleri büyüleyen off-road heyecanını tamamladık. Adrenalinin üst seviyede olduğu bu sporu yapan cesaretli sporcularımızı canıgönülden kutluyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu tip tesisleri, parkurları, spor salonlarını inşa ederek, spora ve sporcuya sahip çıkmaya, şehrimizi dünyaya duyurmaya önümüzdeki senelerde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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