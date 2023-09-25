Sakarya'da turizm otobüsüyle şehir turu yapan engelliler doyasıya eğlendi

Sakarya'da engelliler ve aileleri, çift katlı turistik gezi otobüsüyle şehir turu yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince engellilere yönelik gezi programı düzenlendi. Belediye önünde Başkan Ekrem Yüce tarafından uğurlanan engelliler ve aileleri, çift katlı turistik gezi otobüsüyle müzik eşliğinde şehir turu yaptı.

Kent merkezini gezdikten sonra Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi (UTEM) sahası ile Akyazı ilçesindeki Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni inceleyen engelliler, topraksız tarımla üretilen domatesler hakkında bilgi edindi.

Orman Park'ta dondurma molası da veren katılımcılar, keyifli dakikalar yaşadı.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, AA muhabirine, gezi sayesinde şehrin güzel yerlerini gördüklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Gezmekten çok mutluluk duydum"

Etkinliğe katılan engellilerden Seda Nurtürk de gezi otobüsüyle doyasıya gezdiklerini, büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Emir Aybar, güzel gezi için Başkan Yüce'ye teşekkür ederek, "Sakarya'nın her yerini gezdik. Daha sonra domateslerin üretildiği yere gittik, organik domatesler yedik. Gezmekten çok mutluluk duydum." dedi.

Gezinin mükemmel geçtiğini aktaran Suat Arkan da hep birlikte stres atıp eğlendiklerini söyledi.

Engelli annesi Serpil Tetik ise çocukların çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Öyle bir stres attılar ki çok güzel geçti. Çocuklar ne kadar mutlu olursa, biz de o kadar mutlu oluruz." diye konuştu.

Kardeşi için annesiyle tura katılan engelli yakını Suna Küçükuzunoğlu da gezinin çok hoşuna gittiğini, çok mutlu olduklarını ifade etti.